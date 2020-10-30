Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile hemen İzmir'e geçiyoruz."
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile hemen İzmir'e geçiyoruz."

30.10.2020 15:59 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:02
Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile hemen İzmir'e geçiyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile hemen İzmir'e geçiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

İlgili Haberler

Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den destekleme ödemesi açıklaması
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den destekleme ödemesi açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde seferber olacağız'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde seferber olacağız"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Biz her alanda çevremizi doğamızı koruyacak projeler geliştiriyoruz'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Biz her alanda çevremizi doğamızı koruyacak projeler geliştiriyoruz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Mesut Yılmaz Donald Trump Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Hande Demir Burak Özçivit Eser Yenenler Erkan Kolçak Köstendil
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile hemen İzmir'e geçiyoruz." - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 16:03:30. #1.14#
title