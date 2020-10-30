Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile hemen İzmir'e geçiyoruz."
30.10.2020 15:59 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:02
Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile hemen İzmir'e geçiyoruz.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile hemen İzmir'e geçiyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz