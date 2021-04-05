Son dakika... Bursa'da silahla yaralama sanığının yargılaması sürüyor
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Son dakika... Bursa'da silahla yaralama sanığının yargılaması sürüyor

Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika... Bursa'da silahla yaralama sanığının yargılaması sürüyor

Son dakika haber... Bursa'da 13 yaşındaki çocuğu silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da 13 yaşındaki çocuğu silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık K.B. (17), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Olayda yaralanan E.K. (15) ve annesi E: K. ile tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu.

Mağdur avukatı Burcu Özcan Yıldız, olayın iddia edildiği gibi şakalaşma olmadığını, kasıtlı şekilde gerçekleştiğini iddia ederek, E.K'nın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisinin sürdüğünü, fiziki görüntüsünden çekindiği için çevrimiçi derslere bile katılamadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi'nde 29 Temmuz 2020'de babasına ait tabancayla bir parkta şakalaştıkları sırada E.K'yi boynundan yaraladığı iddia edilen K.B. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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