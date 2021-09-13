Son dakika! Bismil'e millet bahçesi kazandırılıyor - Haberler
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Son dakika! Bismil'e millet bahçesi kazandırılıyor

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Son dakika! Bismil'e millet bahçesi kazandırılıyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Bismil'de 85 dönüm alanda millet bahçesi oluşturuluyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Bismil'de 85 dönüm alanda millet bahçesi oluşturuluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, millet bahçesinin Vali Münir Karaloğlu'nun 11 Eylül'de temelini attığı 65 milyon 258 bin 581 liralık 10 yatırım arasında bulunduğu bildirildi.

Bu kapsamda Bismil'de bakımsız haldeki bir parkın millet bahçesine dönüştürüleceği ifade edilen açıklamada, şunları kaydetti:

"İlçe merkezinde bulunan 85 dönüm alanı yeniden projelendiren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, parktaki yeşil alanı 45 bin metrekareye çıkaracak ve alana 380 yeni ağaç ile 1550 çalı dikecek. İçerisinde mescit, seyir terası, basketbol ve sentetik futbol sahası, bulunacak parkta vatandaşların spor yapması için bisiklet ve yürüyüş yolu, dinlenmek için piknik masaları, banklar ve kamelyalar ile çocukların eğlenceli vakit geçireceği oyun grupları kurulacak. Parkın çevresi ve içinin ışıklandırılması için 106 aydınlatma direği yerleştirilecek. İlçede vatandaşa rahat nefes alacağı yeşil alan kazandırmak için çalışmalara başlayan ekipler, alt ve üst yapı çalışmalarını 130 gün içinde tamamlayıp hizmete sunmayı hedefliyor."

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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