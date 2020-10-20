Son dakika! Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarına "Çukur" operasyonu:  Çok sayıda gözaltı
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Son dakika! Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarına "Çukur" operasyonu:  Çok sayıda gözaltı

20.10.2020 07:25 | Son Güncelleme: 20.10.2020 07:29
Son dakika! Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarına

Son dakika haberlerine göre İSTANBUL'da sabah saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik "Çukur" adı verilen operasyon gerçekleştirildi.

İSTANBUL'da sabah saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik "Çukur" adı verilen operasyon  gerçekleştirildi.

Önceden belirlenen çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda adreslerini belirledikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak amacıyla sabah saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı'nda 68 şüphelinin yakalanmasına yönelik 57 adrese "Çukur" Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyona özel harekat polisleri ile polis helikopteri de destek verdi. Narkotik ekipleri, özel harekat timleri eşliğinde girdikleri adreslerde çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürülürken çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon yapılan adreslerde uzun süre arama yapıldı. Operasyon ve adreslerde yapılan arama sırasında özel harekat timleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Operasyon kapsamında Beyoğlu Taksim'deki 6 katlı bir otelde de arama yapıldı.  

- Istanbul
Son dakika! Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarına 'Çukur' operasyonu:  Çok sayıda gözaltı
Son dakika! Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarına 'Çukur' operasyonu:  Çok sayıda gözaltı
Son dakika! Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarına 'Çukur' operasyonu:  Çok sayıda gözaltı
Son dakika! Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarına 'Çukur' operasyonu:  Çok sayıda gözaltı
Son dakika! Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarına 'Çukur' operasyonu:  Çok sayıda gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa BAKIRHAN

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