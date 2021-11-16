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Beykoz'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Riva sapağı yakınında, Edirne yönüne seyir halindeki M.B.İ'nin kullandığı 34 MG 0568 plakalı kamyonete, B.İ'nin kontrolündeki 34 JC 2356 plakalı kamyon arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralandığı belirlenen 2 sürücü ise ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya, M.B.İ'nin kullandığı kamyonetin sağ şeritte aniden durmasının neden olduğu iddia edildi.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Beykoz'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Beykoz'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Beykoz'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

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