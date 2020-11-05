Son dakika! Batman'da Kovid-19 tedbirleri artırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika! Batman'da Kovid-19 tedbirleri artırıldı

05.11.2020 18:01 | Son Güncelleme: 05.11.2020 18:04
Son dakika! Batman'da Kovid-19 tedbirleri artırıldı

Son dakika haberler: Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı iş yerlerinin en geç saat 22.00'de kapanması kararlaştırıldı.

Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı iş yerlerinin en geç saat 22.00'de kapanması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hulusi Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, birtakım tedbirler aldı.

Tedbirler kapsamında, evlere paket servis ve gel-al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri, kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri, nikah/düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna gibi yerlerin en geç saat 22.00'de kapanması kararı alındı.

Kamu kurum ve kuruluşlar ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemleri İl Pandemi Kurullarında değerlendirilerek, il geneli için bir planlamaya gidildi.

Buna göre mesai ve vardiyaların başlangıç saatleri sabah 06.00'dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06.00-15.00, 06.30-15.30, 07.00-16.00, 07.30-16.30, 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00 şeklinde uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı 7 günlük Kovid-19 tedbirleri denetimlerinin sonuçlarını açıkladı
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı 7 günlük Kovid-19 tedbirleri denetimlerinin sonuçlarını açıkladı
Son dakika haberi | Deprem bölgesinde alınacak Kovid-19 tedbirleri hayati önem taşıyor
Son dakika haberi | Deprem bölgesinde alınacak Kovid-19 tedbirleri hayati önem taşıyor
Son dakika haberi! 'Kovid-19 tedbirleri' denetimi
Son dakika haberi! "Kovid-19 tedbirleri" denetimi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Vladimir Putin Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli
Magazin Burak Özçivit Bergüzar Korel İzzet Yıldızhan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Josef De Souza Bahattin Şimşek
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Batman'da Kovid-19 tedbirleri artırıldı - Batman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 18:18:08. #1.15#
title