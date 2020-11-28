Başkentte odun deposundaki yangın korkuttu
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Başkentte odun deposundaki yangın korkuttu

28.11.2020 12:05 | Son Güncelleme: 28.11.2020 12:17

Başkent'te bir odun deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Başkent'te bir odun deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Bentderesi Caddesi üzerinde bir lastik dükkanında sobadan çıkan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan odun deposuna sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi intikal etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

Başkentte odun deposundaki yangın korkuttu
Başkentte odun deposundaki yangın korkuttu
Başkentte odun deposundaki yangın korkuttu
Başkentte odun deposundaki yangın korkuttu
Başkentte odun deposundaki yangın korkuttu
Başkentte odun deposundaki yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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