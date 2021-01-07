Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

07.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:49
Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG'li teröristin saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG'li teröristin saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi dün etkisiz hale getirmişti. Bölgeden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG'li teröristi daha takip eden komandolarımız, teröristleri saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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