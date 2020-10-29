Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

29.10.2020 17:27 | Son Güncelleme: 29.10.2020 17:30
Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere sızma ve saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere sızma ve saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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