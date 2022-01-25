Son dakika! Balıkesir'de DAEŞ operasyonu - Haberler
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Son dakika! Balıkesir'de DAEŞ operasyonu

Son dakika! Balıkesir'de DAEŞ operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince terör örgütlerine finansman sağlayan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince terör örgütlerine finansman sağlayan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şahıslarla irtibatı bulunan, örgüte maddi kaynak sağladığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahsın evinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve toplatma kararı bulunan yasaklı kitaplara el konuldu. - BALIKESİR

Son dakika! Balıkesir'de DAEŞ operasyonu

Son dakika! Balıkesir'de DAEŞ operasyonu

Son dakika! Balıkesir'de DAEŞ operasyonu

Son dakika! Balıkesir'de DAEŞ operasyonu

Son dakika! Balıkesir'de DAEŞ operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Cumhuriyet, Terör, 3. Sayfa, Haber

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