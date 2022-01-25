Son dakika! Balıkesir'de DAEŞ operasyonu
Son dakika haberleri: Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince terör örgütlerine finansman sağlayan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince terör örgütlerine finansman sağlayan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şahıslarla irtibatı bulunan, örgüte maddi kaynak sağladığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahsın evinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve toplatma kararı bulunan yasaklı kitaplara el konuldu. - BALIKESİR