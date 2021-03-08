Son dakika! Bakan Pekcan: Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 34'e ulaştı (2)

'KÜRESEL EKONOMİYİ ŞEKİLLENDİRMELERİ KAÇINILMAZDIR'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen 'Dünya Kadınlar Günü Etkinliği'ne katıldı. TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonunda gerçekleşen programa Bakan Pekcan'ın yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıkoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ve kurul üyeleri katıldı. Programda konuşan Bakan Pekcan, günümüzde kadınların ekonomideki rolünü destekleyen en önemli unsurlardan birisinin küresel ekonominin dijitalleşme, inovasyon ve yeni nesil teknolojilere dayalı gelişmeye devam etmesi olduğunu söyledi. Pekcan, "Artık kas gücü veya mekanik güçten ziyade beyin gücü odağında gelişen küresel ekonomi içerisinde, yeterli eğitim ve olanaklar sağlandığı takdirde kadınların kendilerini geliştirerek ekonomik hayattaki etkinliklerini artırmaları ve küresel ekonomiyi şekillendirmeleri kaçınılmazdır. Ayrıca bilgiye erişimin kolaylaştırılması ile kadınların girişimci olmaları, kendi işlerini kurmaları, e-ticaret gibi olanakları kullanarak işlerini geliştirmeleri de daha kolay hale gelmiştir" dedi.

'KADINLARIMIZIN YÜZDE 44'ÜNÜN İHRACATLARINI ARTIRDIKLARINI GÖRDÜK'Bakan Pekcan, Türkiye'de son 15 yılda kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 23.3'ten, yüzde 34.4'e ulaştığını hatırlatarak, bu oranının hızlı biçimde OECD ortalaması olan yüzde 65'e çıkarılması gerektiğini vurguladı. Bakan Pekcan, "Türkiye kadın girişimciler ağımıza yaklaşık 2 bin 500 kadın girişimcimiz dahil oldu, 47 ilimizde yaklaşık 1400 kadın girişimcimizi bu ağlarda yaptığımız toplantılarda bir araya getirdik. Daha fazla iş birliği yaparak hep birlikte girişimcilik ağlarımızı çok daha ileri seviyelere çıkarmamız gerektiğini değerlendiriyorum. Network projemizin yanında 2019 yılı sonunda hayata geçirdiğimiz ve pandeminin ardından sanal ortama taşıdığımız Export Akademi programımız ile ihracat yapmaya istekli potansiyeli olan kadın ve genç girişimcilere eğitimler ve mentörlük desteği sağlıyoruz. Projelerimizin etkinliğini ölçtüğümüz bir anketi sizinle paylaşmak istiyorum. Yaptığımız anket sonucunda bu faaliyetlere katılan kadınlarımızın yüzde 44'ünün ihracatlarını artırdıklarını gördük, yüzde 92'sinin de bundan böyle ihracatçı olmayı hedeflediklerini tespit ettik. Bundan sonra da bu tip projelerde başarı sağlayarak ülkemizdeki ihracatçı tavanımızın kadın girişimcilerimiz sayesinde genişlediğine hep birlikte şahit olacağız" diye konuştu.TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: YENİ BİR PROJEYE İMZA ATACAĞIZTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun 7 bin üyesiyle dünyanın en geniş kadın ağlarından biri haline geldiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, "2007'de 75 bin olan kadın girişimci sayımız şu an 140 bine yaklaşmış durumda. TOBB olarak kadın girişimcilerimize her türlü alanda destek sağladık. Onları dijital dünyaya hazırlamayı ve böylece e-ticaret'te daha etkin olmalarını amaçladık. Turkcell ile 'Geleceği Yazan Kadınlar' projesini gerçekleştirdik, bu projeyle 3 bini aşkın kadın kodlama öğrendi. Şimdi yapay zeka eğitimlerini başlatıyoruz. Bu kapsamda da kadınlara programlama, makine öğrenmesi, yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu eğitimleri düzenliyoruz. Kadınlar Günü vesilesiyle TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerimizin, e-ticaret ekosisteminden daha fazla yararlanabilmeleri adına yeni bir projeye imza atacağız. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine özel, yıl boyu devam edecek komisyon indirimi, reklam ve pazarlama desteği, kargo desteği, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vereceğiz. Ayrıca daha fazla ziyaretçiye erişebilmek adına, pazaryerleriyle birlikte TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerimize özel alan oluşturacağız. Bu alanda, kadın girişimcilerimiz, hem ürünlerini sergileyebilecek, hem de başarı hikayelerini kısa videolarla anlatabilecek" ifadelerini kullandı.Hisarcıklıoğlu, kadın cinayetlerine de tepki göstererek, bu konuda farkındalığın, tedbirlerin ve cezaların artması gerektiğini belirterek, kadına şiddetin hiçbir dinde, ırkta, görüşte ve dilde yeri olmadığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ