Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan Yalçın Granit için başsağlığı mesajı
01.11.2020 23:51 | Son Güncelleme: 01.11.2020 23:54
Son dakika haberler... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk basketbolunun duayen ismi Yalçın Granit'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar