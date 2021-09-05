Son dakika... Bakan Elvan: "Dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz"

Son dakika ekonomi haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bugün yayımlanan Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin, özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceklerini bildirdi.