Son dakika... Bakan Elvan: "Dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz"
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Son dakika... Bakan Elvan: "Dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz"

Son dakika... Bakan Elvan: 'Dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz'
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bugün yayımlanan Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin, özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceklerini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bugün yayımlanan Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin, özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceklerini bildirdi.

Elvan, Twitter hesabından, resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan OVP'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomide 2022-2024 döneminin temel politikalarına, ilkelerine, hedef ve gösterge niteliğindeki ekonomik büyüklüklerine yer verilen Orta Vadeli Programın bugün yayımlandığını belirten Elvan, "Özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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