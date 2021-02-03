Son Dakika | BAE'de Kovid-19 nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim 14 Şubat'ta başlıyor
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Son Dakika | BAE'de Kovid-19 nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim 14 Şubat'ta başlıyor

03.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:00
Son Dakika | BAE'de Kovid-19 nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim 14 Şubat'ta başlıyor

Son dakika habere göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan okulların kapısını 14 Şubat'ta yeniden açmaya hazırlanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan okulların kapısını 14 Şubat'ta yeniden açmaya hazırlanıyor.

BAE'deki Abu Dabi hükümetine bağlı Acil, Kriz ve Felaket Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, BAE genelinde Aralık 2020'de başlatılan aşı kampanyası kapsamında öğretmen ve akademisyenlerin yüzde 60'ının aşılandığı ifade edildi.

Açıklamada 14 Şubat'tan itibaren tüm seviyedeki öğrenciler için yüz yüze eğitime yeniden başlanması, uzaktan eğitim sisteminin de bir seçenek olarak dönem sonuna kadar sürmesine karar verildiği belirtildi.

Yaklaşık 10 milyonluk nüfusa sahip olan BAE'de, Aralık 2020'den bu yana 3 milyon 500 bin kişiye aşı yapıldı. Abu Dabi yönetimi, Çin, ABD ve İngiltere'den Kovid-19 aşısı ithal ediyor.

BAE'de Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'de okullar kapatılarak uzaktan eğitime geçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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