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Son dakika! Avrupa borsaları otomotiv hisseleri öncülüğünde yükselişle kapandı

Son dakika! Avrupa borsaları otomotiv hisseleri öncülüğünde yükselişle kapandı
AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Avrupa borsaları, dün rekor yükseliş sonrası yön arayışının ardından otomotiv üreticileri öncülüğünde günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, dün rekor yükseliş sonrası yön arayışının ardından otomotiv üreticileri öncülüğünde günü yükselişle tamamladı.

Otomobil ve yedek parça şirketlerinin hisselerinde yoğunlaşan alış sonrası gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,81 artarak 494,35 puana yükseldi.

Stoxx 600 otomobil ve yedek parça endeksi günü yüzde 2,68 değer kazanarak kapattı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74 yükselerek 16.271,75 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,74 artarak 28.162,67 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 değer kazanarak 7.516,87 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 yükselerek 7.376,37 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.36 itibarıyla yüzde 0,47 artarak 1,134 seviyesinde işlem gördü.

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AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi Haberleri

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