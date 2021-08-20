Son dakika: Arkadaşını öldüren firari sanık hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı
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Son dakika: Arkadaşını öldüren firari sanık hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı

Son dakika: Arkadaşını öldüren firari sanık hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı
Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Küçükçekmece'de, silahla arkadaşını öldüren firari sanık Özcan Akhem hakkında müebbet, delillere ulaşılmasını engellediği tespit edilen sanık Soner Karaca hakkında da 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Küçükçekmece'de, silahla arkadaşını öldüren firari sanık Özcan Akhem hakkında müebbet, delillere ulaşılmasını engellediği tespit edilen sanık Soner Karaca hakkında da 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kenan Berk'in, 8 Ağustos 2020'de arkadaşı maktul Hasan Akbal'ı arayarak kıyafetlerini evden alıp kendisine getirmesini istediği belirtilerek, maktulün de kıyafetleri alarak sanık Soner Karaca ile arabayla Berk'in bulunduğu yere gittikleri anlatıldı.

Maktul yavaş kullandığı aracında hareket halindeyken, Kenan Berk'in bulunduğu 10 kişilik grupta yer alan diğer sanık Özcan Akhem'in silahını bu araca doğru nişan alarak ateşlediği, maktulün başının da direksiyona düştüğü ifade edilen iddianamede, Soner Karaca'nın telefonla aradığı Kenan Berk'e Hasan Akbal'ın vurulduğunu söylediği, bunun üzerine hastaneye kaldırılan maktulün yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İddianamede, olayın ardından kaçan sanık Özcan Akhem'in halen yakalanamadığı belirtilerek, savunmasında gece vakti olduğu için olay yeri inceleme ekiplerini yanlış yönlendirdiğini söyleyen sanık Soner Karaca'nın, beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Sanık Özcan Akhem'in sebebi anlaşılamayacak biçimde maktulü hedef gözetip silahını ateşleyerek ölüme neden olduğu belirtilen iddianamede, sanık Soner Karaca'nın ise olaydan sonra yapılan yer gösterme işleminde kolluk kuvvetlerini kasıtlı olarak silah atışlarının yapıldığı Sazlıdere Barajı'na götürerek gerçeğin ortaya çıkmasını engelleyip delillere ulaşılmamasını sağladığı anlatıldı.

İddianamede, maktulle arkadaş olan sanık Özcan Akhem'in "kasten öldürme" suçundan müebbet, sanık Soner Karaca'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Davanın duruşması Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş

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