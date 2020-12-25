Son Dakika: AÖF açıklandı! AÖF sonuçları! AÖF itiraz hakkı! AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?

Son Dakika: AÖF açıklandı! AÖF sonuçları! AÖF itiraz hakkı! AÖF sonuçları nasıl öğrenilir? Detayları haberimizden erişebilirsiniz.

AÖF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bu arada 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı. Adayların merakla beklediği sınav sonucu bugün itibari ile açıklandı. Sınav sonucu için aşağıda belirtilen linki tıklayarak öğrenebilirsiniz.

AÖF İTİRAZ HAKKI

Eğer sınavlara ve sorulara itirazlarınız olursa 3 iş günü içinde itiraz yapabilirsiniz. Sınavları 12-13-14 Aralıkta olan dersler için 15-16-17 Aralık, 19-20-21 Aralıkta olan dersler için 22-23-24 Aralıkta Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden itiraz başvurusu yapabilirsiniz.

AÖF SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINZ!