Son Dakika: AÖF açıklandı! AÖF sonuçları! AÖF itiraz hakkı! AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?
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Son Dakika: AÖF açıklandı! AÖF sonuçları! AÖF itiraz hakkı! AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?

25.12.2020 19:54 | Son Güncelleme: 25.12.2020 19:58
Son Dakika: AÖF açıklandı! AÖF sonuçları! AÖF itiraz hakkı! AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?

Merakla beklenen AÖF sınav sonuçları açıklandı. Son Dakika: AÖF açıklandı! AÖF sonuçları! AÖF itiraz hakkı! AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?

Son Dakika: AÖF açıklandı! AÖF sonuçları! AÖF itiraz hakkı! AÖF sonuçları nasıl öğrenilir? Detayları haberimizden erişebilirsiniz.

AÖF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bu arada 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı. Adayların merakla beklediği sınav sonucu bugün itibari ile açıklandı. Sınav sonucu için aşağıda belirtilen linki tıklayarak öğrenebilirsiniz.

AÖF İTİRAZ HAKKI

Eğer sınavlara ve sorulara itirazlarınız olursa 3 iş günü içinde itiraz yapabilirsiniz. Sınavları 12-13-14 Aralıkta olan dersler için 15-16-17 Aralık, 19-20-21 Aralıkta olan dersler için 22-23-24 Aralıkta Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden itiraz başvurusu yapabilirsiniz.

AÖF SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINZ!

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