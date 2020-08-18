Son Dakika | ANTALYA Motosikletli Tolga'nın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Son Dakika | ANTALYA Motosikletli Tolga'nın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre Motosikletli Tolga'nın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktıAntalya'nın Alanya ilçesinde, motosiklet sürücüsü Tolga Samur'un (20), yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazada serbest bırakılan hafif ticari aracın sürücüsü Şerif A. (40) tutuklandı.

18.08.2020 17:36 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:40

Motosikletli Tolga'nın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, motosiklet sürücüsü Tolga Samur'un (20), yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazada serbest bırakılan hafif ticari aracın sürücüsü Şerif A. (40) tutuklandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaza, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında Okurcalar Mahallesi'nde meydana geldi. Şerif A. yönetimindeki 07 GSM 45 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde giden Tolga Samur'un kullandığı 15 EM 138 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari aracın altında kalan motosiklet sürücüsü Samur ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Samur, özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Samur, olaydan birkaç saat sonra hastanede yaşamını yitirdi. Samur'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki işlemlerinin ardından Samur'un cenazesi ailesine teslim edildikten sonra toprağa verildi.

SAVCILIK İTİRAZIYLA TUTUKLANDI

Olayın ardından araç sürücüsü Şerif A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinden sonra adliyeye sevk edilen Şerif A., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tolga Samur'un yaşamını yitirmesinin ardından ise savcılık itirazıyla sürücü Şerif A., 15 Ağustos Cumartesi günü yeniden gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından aynı gün tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen Şerif A. tutuklandı.

KAZANIN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. Görüntülerde Tolga Samur'un bir akaryakıt istasyonundan çıktığı, bir süre sonra da Şerif A.'nın kullandığı hafif ticari aracın istasyondan çıktığı yer aldı. Motosikletiyle yolda ilerleyen Tolga Samur'un arkadan gelen Şerif A.'nın kullandığı aracın çarpması sonucu düştüğü görüldü.

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Son Dakika | ANTALYA Motosikletli Tolga'nın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: DHA

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