Son dakika: Antalya'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine ilçede çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 49 sikke, 12 takı ve 23 figür olmak üzere toplamda 84 tarihi esere el koyuldu.

Olaya ilişkin M.C, R.C. ve M.C. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.