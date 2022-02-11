Son dakika: Antalya'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika: Antalya'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA, Servet Tümer - Güncel
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Son dakika: Antalya'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: Antalya'nın Serik ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine ilçede çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 49 sikke, 12 takı ve 23 figür olmak üzere toplamda 84 tarihi esere el koyuldu.

Olaya ilişkin M.C, R.C. ve M.C. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Servet Tümer - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Güncel, Haberler

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