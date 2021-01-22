Son dakika! Ankara'da hastanede yangın paniği
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Son dakika! Ankara'da hastanede yangın paniği

22.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:33
Son dakika! Ankara'da hastanede yangın paniği

Son dakika haberine göre ANKARA'da Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'nin bodrumundan çıkan yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi.

ANKARA'da Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'nin bodrumundan çıkan yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, öğle saatlerinde Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'nde çıktı. Hastanenin bodrumundaki çamaşır makinesinin elektrik aksamından çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Hastalar, tedbir amacıyla hastanenin diğer binalarına sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Son dakika! Ankara'da hastanede yangın paniği
Son dakika! Ankara'da hastanede yangın paniği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN

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