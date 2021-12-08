Son dakika: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier yeni kabineyi onayladı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, yeni Başbakan Olaf Scholz'un kabinesini onaylayarak başarılar diledi.

Almanya'nın yeni Başbakanı Olaf Scholz, hükümet kurabilmek için Federal Meclisten yeterli oy almasının ardından, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'i makamı Bellevue Sarayı'nda ziyaret ederek kabinesini sundu. 'Trafik Lambası Koalisyonu' olarak isimlendirilen Sosyal Demokrat Parti, Liberal Parti ve Yeşiller'den oluşan üçlü koalisyon hükümetini onaylayan Steinmeier, önümüzdeki dönem Almanya'yı yönetecek olan yeni iktidar için, "Koalisyon müzakerelerinizin hızlı ve başarılı bir şekilde sonuçlanmasından dolayı sizi tebrik ediyorum" dedi. Steinmeier konuşmasında, "Artık ülkemizden ve 82 milyondan siz sorumlusunuz. Seçimlerde sorumluluk almak için başvurdunuz ve yine zor zamanlarda bu sorumluluklarla karşı karşıya kaldınız. İlerleme, reform ve çok fazla değişiklik vaat ettiniz. Almanya'nın sıkıntılarla karşı karşıya kaldığına şüphe yok. İster iklim değişikliği, ister dijitalleşme, ister uluslararası rekabet, ister göç. Bugünkü yanıtlarınız, diğer bir deyişle önümüzdeki birkaç yıldaki yanıtlarınız, ülkemizin gelecekteki çehresini şekillendirecek. Daha fazla iklim koruması, daha hızlı bir enerji geçişi ve iklim açısından nötr bir ekonomiye geçiş projeleri planladınız. Ayrıca, apartmanlar inşa etmeyi, emekli maaşlarını güvence altına almayı, bilimi ve yeniliği güçlendirmeyi, vatandaşlık ile aile yasasını yenilemeyi ve çok daha fazlasını da kabul ettiniz. Kısacası Sayın Başbakan, sevgili Federal Bakanlar mesajınız açık, bunlarla yıllar sürecek bir değişim gerçekleşmeli. Güçlü bir yetkiniz var ve bunun için de Alman Federal Meclisi'nde sağlam bir çoğunluğa sahipsiniz" ifadelerine yer verdi.

"Dünyanın gözü Almanya'da"

Steinmeier, yeni hükümetin güvenilirliği, kuralları, iş birliğini, liberal demokrasiyi, ittifakta barış ve güvenliği sağlayabilmesi için zamanla çaba sarf ederek gerçekleştirebileceğini söyledi. Almanya'nın Avrupa'nın merkezi olduğunu da kaydeden Steinmeier, "Büyük iç siyasi projelere ek olarak, ülkemizin Avrupa ve dünyadaki eylemlerinden siz sorumlu olacaksınız. Almanya uzak bir ada değil. Ne kendi kendimize yeterliyiz, ne de böyle olmak istiyoruz. Avrupa'nın merkezindeyiz ve kendi çıkarlarımızı ölçerken, komşularımızın çıkarlarını da hesaba katmak iyi olur" ifadelerini kullandı. - BERLİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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