Son Dakika! AK Parti'nin 6'ncı Olağan Kongresi 18 Ağustos Tarihinde Yapılacak
Son Dakika! AK Parti'nin 12 Eylül'de yapılması planlanan 6. Olağan Kongresi 18 Ağustos Cumartesi gününe alındı.
AK Parti'nin 6. Olağan Kongresi 18 Ağustos Cumartesi günü yapılacağı duyuruldu.
AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ, SİNYALİ VERMİŞTİ
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Meclis önünde açıklamalarda bulundu. AK Parti Kongresi ile ilgili açıklama yapan Mustafa Elitaş, "12 Eylül'deki kongre erkene alınabilir. Ağustos ayı içinde olabilir." diye konuşmuştu.
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