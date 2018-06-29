Son Dakika! AK Parti'nin 6'ncı Olağan Kongresi 18 Ağustos Tarihinde Yapılacak

AK Parti'nin 6. Olağan Kongresi 18 Ağustos Cumartesi günü yapılacağı duyuruldu.

AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ, SİNYALİ VERMİŞTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Meclis önünde açıklamalarda bulundu. AK Parti Kongresi ile ilgili açıklama yapan Mustafa Elitaş, "12 Eylül'deki kongre erkene alınabilir. Ağustos ayı içinde olabilir." diye konuşmuştu.

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