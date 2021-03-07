Bakan Selçuk beşiz bebekleri ziyaret etti
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Bakan Selçuk beşiz bebekleri ziyaret etti

07.03.2021 20:23 | Son Güncelleme: 07.03.2021 20:51
Bakan Selçuk beşiz bebekleri ziyaret etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Suudi Arabistan'dan getirilen beşiz bebek sahibi aileyi evinde ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Suudi Arabistan'dan getirilen beşiz bebek sahibi aileyi evinde ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hatay Valisi Rahmi Doğan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışmasıyla Covid-19 salgını nedeniyle Suudi Arabistan'da zor günler geçirdikleri için Türkiye'ye getirilen beşiz bebek sahibi Merve - Hüseyin Huyluoğlu çiftini Antakya ilçesinde bulunan evlerinde ziyaret etti. Burada Huyluoğlu çifti ile bir süre sohbet eden Bakan Selçuk, beşiz bebeklerle yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.

(Adem Karagöz/İHA)

Bakan Selçuk beşiz bebekleri ziyaret etti
Bakan Selçuk beşiz bebekleri ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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