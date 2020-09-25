Son Dakika: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığından "kimsesiz" dizisi hakkında açıklama
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Son Dakika: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığından "kimsesiz" dizisi hakkında açıklama

25.09.2020 00:42 | Son Güncelleme: 25.09.2020 00:46
Son Dakika: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığından

Son dakika gündem haberi... Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir televizyon kanalında "kimsesiz çocukları" konu alan bir diziyle ilgili " Söz konusu dizinin senaryosunun ilgili mevzuat doğrultusunda, çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek yayın akışına girmeden önce RTÜK tarafından incelenmesi yerinde...

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir televizyon kanalında "kimsesiz çocukları" konu alan bir diziyle ilgili " Söz konusu dizinin senaryosunun ilgili mevzuat doğrultusunda, çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek yayın akışına girmeden önce RTÜK tarafından incelenmesi yerinde olacaktır" denildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir televizyon kanalında, "kimsesiz çocukları" konu alan dizi ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kimsenin ihtiyaç duyan tüm vatandaşların imkanlarını ve sosyal hizmet modellerinin seferber ettiğini aktardı. Diziyle ilgili yapılan açıklamada, "Dizinin tanıtımlarında çocuk koruma sistemimiz hakkında yeterli ölçüde bilgi sahibi olunmadığı görülmektedir. Fragmanda çocuklara yönelik söylenen sert ve hoyrat ifadeler kamuoyu vicdanını yaralamıştır. Çocuk alanında çalışmalar yapan Sivil Toplum Kuruluşları da dizinin içeriğine dair şikayetlerini çesitli mecralar aracılığı ile Bakanlığımıza ulaştırmışlardır. Dizinin konusu, konunun işleniş biçimi ve fragmanındaki görüntüler değerlendirildiğinde; devlet koruması altındaki çocuklarımızın psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyeceği, çocuklarımıza büyük bir özveri ile bakım hizmeti sunan personellerimizi töhmet altında bırakacağı değerlendirilmektedir.

Söz konusu dizinin senaryosunun ilgili mevzuat doğrultusunda, çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek yayın akışına girmeden önce RTÜK tarafından incelenmesi yerinde olacaktır. Bu amaçla, ilk tanıtımın yayınlanmasının hemen akabinde, 21 Eylül 2020 tarihinde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından RTÜK'e resmi yazı yazılmıştır. Yarınımız olan çocuklarımızı koruyabilmek için onları örselemeyecek bir yayın dilini hep beraber oluşturabileceğimize inanıyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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