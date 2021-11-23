Son Dakika | Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerinin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi D-400 karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 16 ARL 320 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Şüphelilerin, polisin "Dur" ikazına rağmen otomobille kaçması üzerine aracın plakası marka ve modeli telsiz anonslarıyla diğer ekiplere bildirildi. Bunun üzerine şüphelilerin gidebileceği yerlere göre ana arter ve caddelere polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Sezai Karakoç Bulvarı'ndan ilerleyerek Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyoluna giren şüpheli otomobili takibi sürdürdü. Yaklaşık 40 kilometre boyunca takibi sürdüren ekipler, şüpheli otomobili otoyoldan Alparslan Türkeş Bulvarı'na girdiği sırada yakaladı. Ekipler otomobil sürücüsü H.A.D. ile 2 kişiyi gözaltına aldı.

Alkollü olduğu tespit edilen sürücü ile iki şüpheli ve otomobil, detaylı inceleme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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