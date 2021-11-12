Son dakika... AA'nın savaş muhabirliği kursiyerleri uygulamalı eğitimlerle güçleniyor - Haberler
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Son dakika... AA'nın savaş muhabirliği kursiyerleri uygulamalı eğitimlerle güçleniyor

AA - Haberler | Güncel
Son dakika... AA'nın savaş muhabirliği kursiyerleri uygulamalı eğitimlerle güçleniyor

Son dakika haberi: Anadolu Ajansı ve Polis Akademisi iş birliğinde savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "19. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" sürüyor.

Anadolu Ajansı ve Polis Akademisi iş birliğinde savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "19. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" sürüyor. Kursiyerlere patlayıcılar, mayın ve bubi tuzakları ve tehlikeli alanlar eğitimi verildi.

Son dakika... AA'nın savaş muhabirliği kursiyerleri uygulamalı eğitimlerle güçleniyor

Son dakika... AA'nın savaş muhabirliği kursiyerleri uygulamalı eğitimlerle güçleniyor

Son dakika... AA'nın savaş muhabirliği kursiyerleri uygulamalı eğitimlerle güçleniyor

AA - Son Dakika Haberleri
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