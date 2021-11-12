Son dakika... AA'nın savaş muhabirliği kursiyerleri uygulamalı eğitimlerle güçleniyor

Anadolu Ajansı ve Polis Akademisi iş birliğinde savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "19. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" sürüyor. Kursiyerlere patlayıcılar, mayın ve bubi tuzakları ve tehlikeli alanlar eğitimi verildi.

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