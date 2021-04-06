Son dakika! 30 bayan KADES uygulaması hakkında bilgi verildi
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Son dakika! 30 bayan KADES uygulaması hakkında bilgi verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! 30 bayan KADES uygulaması hakkında bilgi verildi

Son dakika haberleri: Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 30 bayana Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması hakkında bilgi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 30 bayana Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması hakkında bilgi verildi.

Bilecik'te bayanların yoğunlukta çalıştığı bir fabrikada 30 bayana ekipler 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgi verildi. Ardından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve acil durumlarda ilk akla gelecek acil müdahale uygulaması olan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) slayt filmi izletildi. 30 bayanla Korona virüs (Covit-19) tedbirleri çerçevesinde yüz yüze yapılan bilgilendirme sonrası bir de broşür dağıldı.

Ayrıca akıllı telefon kullanan 25 bayanın cep telefonuna KADES uygulaması yüklenirken, fabrikanın yemekhane ve atölye girişine bilgilendirme afişleri asıldı. - BİLECİK

Son dakika! 30 bayan KADES uygulaması hakkında bilgi verildi
Son dakika! 30 bayan KADES uygulaması hakkında bilgi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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