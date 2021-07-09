Son dakika 3. sayfa: Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü Jandarma yakaladı
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Son dakika 3. sayfa: Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü Jandarma yakaladı

Son dakika 3. sayfa: Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü Jandarma yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Uyuşturucu İmal ve Ticareti Suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Uyuşturucu İmal ve Ticareti Suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Uyuşturucu İmal ve Ticareti ' suçundan hakkında 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.U.Ç' nin Akarca Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Gizlendiği adres belirlenen Ö.U.Ç' nin düzenlenen operasyonla yakaladı. Ö.U.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eşen T Tipi Ceza cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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