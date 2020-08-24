Son dakika 3. sayfa: 2,5 kilometrelik telefon kablolarını çalmak istediler

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Son dakika haberleri... 2,5 kilometrelik telefon kablolarını çalmak istediler -Jandarmanın yakaladığı 2'si kadın 6 kişi adliyeye sevk edildi Bilecik'te 2,5 kilometre ait telefon kablolarını keserek çalmaya çalışan hırsızlık çetesi jandarma tarafından çökertildi.
2,5 kilometrelik telefon kablolarını çalmak istediler
-Jandarmanın yakaladığı 2'si kadın 6 kişi adliyeye sevk edildi
BİLECİK - Bilecik'te 2,5 kilometre ait telefon kablolarını keserek çalmaya çalışan hırsızlık çetesi jandarma tarafından çökertildi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyünde çalışma yapan Türk Telekom A.Ş. ait 2,5 kilometre uzunluğundaki telefon kablolarını gece 03: 00 sularında keserek çalmaya çalışan 2'si bayan 6 kişi devriye gezen jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheliler Faruk Ç., Onur K., Yunus T., Kader T., Nurten A., Sibel Ö., Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ilk ifadelerin ardından Gölpazarı Adliye Sarayı'na sevk edildi.
Öte yandan şüphelilerin Tongurlar, Dereli ve Muratlar köyleri ile Yağcılar mahallesine giden telefon kabloları çalmaya çalıştıklarını itiraf ettiklerini öğrenildi.
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Kaynak: İHA