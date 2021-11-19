- Son 6 asrın en uzun Ay tutulması Meksika'da görüntülendi

MEXİCO CİTY - Kunduz ayı (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı ve son 581 yılın en uzun Ay tutulması Meksika'da görüntülendi.

Meksika'da günün ilk saatlerinde başlayan ve Kunduz ayı (Beaver Moon) olarak bilinen son 581 yılın en uzun Ay tutulması ülkenin bütün eyaletlerinde görüldü. Meksika'da çıplak gözle izlenen tutulma, yerel saatle 00.02'de başlarken, tam tutulma 03.02'de gerçekleşti. Yaklaşık 6 saat süren tutulmada, 3 saat 28 dakika 23 saniye boyunca ise tam tutulma gözlendi.

Nasa tarafından yapılan açıklamada, söz konusu Ay tutulmasının uzun süreli olmasında iki nedenin etkili olduğu ifade edilerek, birinci nedenin tam tutulma gerçekleştiği için Ay'ın Dünya'nın gölgesinde daha uzun süre kaldığı aktarıldı. İkinci nedenin ise Ay'ın yavaş hareket etmesi olduğunu açıklayan NASA, Ay'ın eliptik yörüngesi sonucu Dünya'ya yaklaştıkça dönüş hızının arttığını ve uzaklaştıkça dönüş hızının azaldığını belirterek, Ay yörüngesinin üzerinde Dünya'ya en uzak noktada olduğunu ve yavaş hareket ettiği için gölge içerisinde daha uzun süre kaldığını ifade etti.

Bir sonraki Ay tutulması 2669'da

Söz konusu Ay tutulması en son 581 yıl önce 1440 yılında gerçekleşmişti. NASA bir sonraki uzun süreli Ay tutulmasının 8 Şubat 2669 tarihinde gerçekleşeceğini ve tutulmanın 3 saat 30 dakika ve 2 saniye süreceğini bildirdi.