Son 49 yılın en yüksek yağışının görüldüğü Diyarbakır'da karla mücadele sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar nedeniyle kapanan 1524 kilometre yolu ulaşıma açtı, 35 hastayı hastanelere ulaştırdı, yolda mahsur kalanlara kumanya dağıttı.

Son 49 yılın en yüksek yağışının görüldüğü Diyarbakır'da AFAD'a gelen 296 ihbardan 207'si çözümlendi, 89 ihbarın çözümü için çalışmalar devam ediyor.

Kentte kar nedeniyle kapanan 1524 kilometre yol Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 750 kilometre yol da Karayolları ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

Yolda kalan vatandaşlara 300 kumanya dağıtıldı.

35 hasta hastanelere ulaştırıldı

Belediye, yolu kar nedeniyle kapanan yerleşim birimlerindeki 35 hastayı hastanelere ulaştırdı.

112 Acil Servis ve jandarma ekiplerince 1'i Lice'de 3'ü Çermik'te 4 hasta jandarma helikopteriyle Diyarbakır'daki hastanelere taşındı.

Ekipler, kapanan Bingöl-Diyarbakır kara yolunun ulaşıma açılması çalışmalara da destek verdi.

Yolda mahsur kalan yaklaşık 200 araca iaşe yardımı yapılması için ekip görevlendirildi.

601 araç, 2 bin 492 personelle karla mücadele

Diyarbakır merkez ve ilçelerinde UMKE, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, DEDAŞ, İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, 601 araç, 2 bin 492 personelle karla mücadele, ulaşım ve mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmaları sürdürüyor.

Kapanan Diyarbakır-Bingöl, Ovabağ-Viranşehir, Çermik-Çüngüş, Ergani-Maden, Dicle-Hani, Dicle-Ergani ve Diyarbakır-Lice-Kulp kara yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.

Diyarbakır ve ilçelerinde kar nedeniyle 222 köy ve 703 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Dicle EDAŞ ekiplerince yapılan çalışma sonucu 316 köy ve mezraya enerji verildi, 157 köy ve mezraya enerji verilmesi için çalışmalar sürüyor.