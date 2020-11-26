Sol Yanım Asena'sı Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında, nereli?

Türk haber sunucusu, köşe yazarı, program sunucusu, şarkıcı ve oyuncu Sol Yanım Asena'sı Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında, nereli? Defne Samyeli eski eşi, dizileri nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.

Sunuculuk, oyunculuk ve haber sunuculuğu yapan Defne Samyeli, 1 Temmuz 1972, İstanbul doğumludur. Peki, Sol Yanım Asena'sı Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli eski eşi, dizileri nelerdir?

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

İstanbullu amiral babası Haluk ve otelcilik eğitimi almış Adana'nın Ramazanoğulları ailesinden gelen annesi Sendegül'ün ilk çocuğu olarak doğdu. Bir yıl sonra erkek kardeşi Suhan doğdu. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Daha sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Samyeli, Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır. Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sunmuştur. Milliyet Gazetesi'nde röportajlar gerçekleştirerek köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli gazete ile 03 Ocak 2015'te yollarını ayırmıştır. Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır. 2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalanan Samyeli, New York'ta ameliyat geçirip nekahati sonrası Türkiye'ye dönmüştür.

DEFNE SAMYELİ DİZİLERİ

2013: Babam Sınıfta Kaldı (Çiğdem) (Fox TV)

2015-2016: Kurtlar Vadisi Pusu (Asya/Zeynep) (Kanal D)

2018: İstanbullu Gelin (Star TV)

2020: Hekimoğlu (Kanal D)

2020: Sol Yanım (Star TV)

DEFNE SAMYELİ'NİN ESKİ EŞİ KİMDİR?

1960 yılında doğmuş olan Eren Talu, iki çocuklu bir ailede büyümüştür. Kendisi, yaptığı projelerden dolayı merak edilmektedir. Ailenin en büyük çocuğudur. Kardeşi de kendisi gibi mimardır. Talu'nun okuduğu lise Galatasaray Lisesi'dir. Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Aynı zamanda, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesidir. Bir süre kulübe yöneticilik yapmıştır