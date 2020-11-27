Sokakta üşüyen hayvanlar için barınaklar yaptılar
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Sokakta üşüyen hayvanlar için barınaklar yaptılar

27.11.2020 11:56 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:09

Sokakta üşüyen hayvanlar için barınaklar yaptılar Şanlıurfa'da soğuyan havalarda dışarıda üşüyen kedileri korumak amacıyla barınaklar yapıldı.

Sokakta üşüyen hayvanlar için barınaklar yaptılar

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da soğuyan havalarda dışarıda üşüyen kedileri korumak amacıyla barınaklar yapıldı.

Şanlıurfa Türk Kızılay Toplum Merkezi çalışanları ile göçmen kadınlar, toplum merkezi sosyal uyum programı kapsamında kış mevsiminde dışarıda üşüyen hayvanlar için barınaklar yaptı. Barınma kedi evi yapımı atölyesinde yapılan barınaklar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına teslim edildi. Ekipler, hazırlanan barınakları sokakta yaşayan hayvanların bulunduğu park ve bahçelere konumlandırdı.

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Soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan hayvanları korumak amacıyla barınaklar yaptıklarını belirten Şanlıurfa Türk Kızılay Toplum Merkezi Yöneticisi Gülgez Ağbaba Eroğlu, "Bugün hem göçmenler hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile bir çalışma yaptık. Soğuk havada üşüyen hayvanlar için barınak yaptık. Soğuk kış gününde sokakta üşüyen hayvanlar için en azından sıcakta barınacağı bir alan oluşturuldu. Barınaklar belediye ekiplerine teslim edildi. Ekipler ihtiyaç duyulan bölgelere bu barınakları yerleştirecekler" dedi.

Sokakta yaşayan hayvanlar için barınakları park ve bahçelere monte edeceklerini dile getiren Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçe Daire Başkanı Fadıl Topdağ da, "Şanlıurfa ve ilçelerinde soğuk hava şartlarında sokakta yaşayan kedilerin daha sıcak bir ortamda yaşamaları için Şanlıurfa Kızılay'ın yaptığı bu güzel çalışmadan dolayı teşekkür ederim. Hayvan barınakları ihtiyaç duyulan parklara monte edilecek" ifadelerini kullandı.

Sokakta üşüyen hayvanlar için barınaklar yaptılar
Sokakta üşüyen hayvanlar için barınaklar yaptılar
Sokakta üşüyen hayvanlar için barınaklar yaptılar
Sokakta üşüyen hayvanlar için barınaklar yaptılar
Sokakta üşüyen hayvanlar için barınaklar yaptılar
Sokakta üşüyen hayvanlar için barınaklar yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ

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