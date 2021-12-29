Sokak hayvanlarının için bir araya geldiler

DÜZCE (İHA) – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Sokak Köpekleri Genelgesi' sonrasında Düzce Valiliği'nde Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik tedbirler görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Sokak hayvanları ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 81 il valiliğine sokak hayvanları ile ilgili bir genelge gönderdi. Genelge sonrasında Düzce Valiliği konu ile ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Vali Cevdet Atay başkanlık ederken, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, Alay Komutanı Naci Akkaş, İlçe ve Belde Belediye Başkanları ile Kaymakamlar ile ilgili kurum müdürleri ile temsilciler katılım sağladı. Toplantıda, sokaklarda barınma ve beslenme imkanı bulunmayan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü. - DÜZCE