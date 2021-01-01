Sokak hayvanlarına klarnetle konser veriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokak hayvanlarına klarnetle konser veriyor

01.01.2021 08:14 | Son Güncelleme: 01.01.2021 08:18
Sokak hayvanlarına klarnetle konser veriyor

İSTANBUL Silivri'de, bir tekstil fabrikasında çalışan Ferdi Çek (26), boş zamanlarında sokaklarda hayvanlar için klarnet çalıyor.

İSTANBUL Silivri'de, bir tekstil fabrikasında çalışan Ferdi Çek (26), boş zamanlarında sokaklarda hayvanlar için klarnet çalıyor.

Silivri'de bir tekstil fabrikasında çalışan ve 4 yıl önce klarnet çalmayı öğrenen Ferdi Çek, boş zamanlarında sokaklarda müzik yapıyor. Daha önce de sokak köpeklerinin yanına giderek klarnet çalan Çek, onların ayağa kalkarak havlamasıyla şaşırmış, o anların yer aldığı video ise sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Ferdi Çek, bu kez Tekirdağ'ın Çorlu İlçe Belediyesi'ne ait Geçici Hayvan Barınağı'nı ziyaret ederek, burada kalan hayvanlara klarnet çaldı. Çek, bunun yanı sıra önce manda daha sonra ise bir tavuk çiftliğine giderek, hayvanlara konser verdi.Müziği ve hayvanları çok sevdiğini söyleyen Çek, "Daha önce de böyle bir projede yer almıştım. Ben aslında hayvanları anlamak için onlara klarnet çalıyorum. Onların bizlere zarar vermeyeceğini anlatmak için biraz çabalamak istemiştim. Tepki almıştım sosyal medyadan. Hayvanları kullandığım söylendi. Ben böyle bir şey düşünmemiştim. Kesinlikle onları sevdiğim için yani onlara destek olmak için bu işi yapıyorum aslında. Fabrikada çalışıyorum boş zamanlarım da bu işi yapıyorum. Benimsemek amacıyla bunu yapıyorum. Hayvanların sevgisini hissediyorum. Bakış açımı onlara doğru yöneltmek, hayvanları sevdiğimi hissettirmek istedim. Çünkü huzur var onlarda" dedi.


Sokak hayvanlarına klarnetle konser veriyor
Sokak hayvanlarına klarnetle konser veriyor
Sokak hayvanlarına klarnetle konser veriyor
Sokak hayvanlarına klarnetle konser veriyor
Sokak hayvanlarına klarnetle konser veriyor
Sokak hayvanlarına klarnetle konser veriyor
Sokak hayvanlarına klarnetle konser veriyor
Sokak hayvanlarına klarnetle konser veriyor
Sokak hayvanlarına klarnetle konser veriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Aleyna Tilki Cengiz Kurtoğlu
Spor Ryan Babel Ersun Yanal Güven Yalçın Mustafa Cengiz Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Türk Gazete Yılbaşı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokak hayvanlarına klarnetle konser veriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 08:21:38. #1.15#
title