SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLADI, MEYDAN TURİSTLERE KALDI(Taksim Meydanı)
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLADI, MEYDAN TURİSTLERE KALDI(Taksim Meydanı)

21.11.2020 21:39 | Son Güncelleme: 21.11.2020 21:43
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLADI, MEYDAN TURİSTLERE KALDI(Taksim Meydanı)

Buğra BENLİOĞLU / Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbullular evlerine çekilirken, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı turistlere kaldı.

Buğra BENLİOĞLU/

Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbullular evlerine çekilirken, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı turistlere kaldı. Ekipler ise turistlere pasaport ve kimlik kontrolü yaptı. İstiklal Caddesi girişinde turistlere servis yapmaya devam eden büfeler ise polis ve zabıta ekiplerinin uyarıları sonrası online servise geçti. Yoğunluk dağıtıldı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı. Bu akşam saat 20.00'da başlayan kısıtlamanın ardından vatandaşların birçoğu evlerine çekilirken İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı turistlere kaldı. Polis ve zabıta ekipleri turistlere farklı noktalarda kimlik denetimi yaptı. Ayrıca ekipler büfe önlerinde oluşan turist yoğunluğuna müdahale ederken, işletmelerden siparişlere internet üzerinden devam etmeleri istendi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burçak Bozkuş

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