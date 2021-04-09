Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Donatım Park ve Millet Bahçesi sessizliğe büründü.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri ile mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli

Saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Kocaeli'de trafik yoğunluğu yaşandı. Evlerine dönmek isteyenler, şehir içindeki yollarda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden İzmit Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi boş kaldı.

Kentin farklı bölgelerinde denetimlere başlayan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Zonguldak

Zonguldak'ta normalde yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kentin simgesi olan Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken, polis ekipleri de bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı.

Ekipler, kimsenin sokakta olmasına izin vermedi.

Düzce

Düzce'de yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Anıtpark Meydanı sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Kurallara uymayanlara idari para cezası kesildi.

Bolu

Kısıtlamanın başlamasının ardından kentin en işlek merkezlerinden Kent ve Demokrasi Meydanı ile İzzet Baysal Caddesi ve çevresi boşaldı.

Polis ekipleri ve mahalle bekçileri, kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

Ekipler, sokaktaki kişiler ile sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Belediye temizlik işçileri de boş kalan cadde ve sokakları temizledi.

Karabük

Karabük'te cadde ve sokaklarda kısıtlama nedeniyle az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Kentin işlek caddeleri ile Safranbolu'nun Arnavut kaldırımlı sokaklarında sessizlik hakim oldu.

Ekipler, kent giriş ve çıkışları ile kavşaklarda oluşturdukları noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

Bartın

Bartın'da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerden olan Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı'nı saat 21.00 itibarıyla boşaldı.

Yine araç trafiğinin yoğun olduğu Bülent Ecevit Bulvarı ve İskele Caddesi de sessizliğe büründü.

Trafik ekipleri kavşaklarda kontrol noktası oluşturdu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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