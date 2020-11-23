Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 782 kişiye ceza

Gaziantep'te korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 782 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 782 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep Emniyeti tarafından hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen saatler arasında yapılan denetimlerde, sokağa çıkma yasağına uymayan 782 şahsa ceza kesildi. Ayrıca 473 şahsa sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten, 15 şahsa ise karantina hükümlerine aykırı davranmaktan ceza kesildi.

Ayrıca denetimlerde 252 iş yeri denetlenerek 1 iş yerine işlem yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı