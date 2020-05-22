Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar kabristana akın etti
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar kabristana akın etti

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar kabristana akın etti -Bayram öncesi mezarlıklara ziyaretçi akını Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan bayramı arifesinden başlamak üzere toplam 4 gün süreyle Türkiye genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma...

22.05.2020 18:51 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:56

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar kabristana akın etti

-Bayram öncesi mezarlıklara ziyaretçi akını

TEKİRDAĞ - Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan bayramı arifesinden başlamak üzere toplam 4 gün süreyle Türkiye genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar kabristan ziyaretlerini bayram öncesi yaptı.

Çorlu'da bulunan tüm mezarlıklarda bayram öncesi temizlik ve bakım çalışması yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi vatandaşların yoğun olarak gerçekleştirdiği kabristan ziyaretleri ile ilgili olarak da tedbir aldı.

İlçe genelinde yer alan tüm mezarlıkların girişinde zabıta ekiplerinin de yer aldığı çalışma gerçekleştiren belediye görevlileri mezarlığa gelen tüm vatandaşların ateş ölçümlerini gerçekleştirerek maske kontrolü yaptı.

Mezarlığa maskesiz girişe izin vermeyen ekipler maskesi olmayanlara da maske dağıttı.

Bayram süresinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mezarlık ziyareti yapamayacak olan vatandaşlar Çorlu Asri Mezarlığı'na gün boyu gelerek hem yakınlarının kabirlerinin bakımını yaptı hem de dualar okudu.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar kabristana akın etti

Kaynak: İHA

Manşet

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