Söğütlü'de jandarma ve zabıtadan servis aracı denetimi
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.
Jandarma ve zabıta ekiplerince Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi girişinde yapılan denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kontrol edildi.
Sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin de gerçekleştirildiği denetimlerde, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda vatandaşlara hatırlatmada bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu