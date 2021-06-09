Söğütlü'de jandarma ve zabıtadan servis aracı denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Söğütlü'de jandarma ve zabıtadan servis aracı denetimi

Söğütlü'de jandarma ve zabıtadan servis aracı denetimi
Anadolu Ajansı / Erol Ulu - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Jandarma ve zabıta ekiplerince Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi girişinde yapılan denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kontrol edildi.

Sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin de gerçekleştirildiği denetimlerde, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda vatandaşlara hatırlatmada bulunuldu.

Söğütlü'de jandarma ve zabıtadan servis aracı denetimi
Söğütlü'de jandarma ve zabıtadan servis aracı denetimi
Söğütlü'de jandarma ve zabıtadan servis aracı denetimi
Söğütlü'de jandarma ve zabıtadan servis aracı denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, mağdur olan yine vatandaş oldu
İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, mağdur olan yine vatandaş oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Metin Uca Atilla Taş Acun Ilıcalı Selçuk Balcı
Spor Burak Yılmaz Merih Demiral Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Söğütlü'de jandarma ve zabıtadan servis aracı denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 09:24:44. #1.15#

title