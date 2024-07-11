Euro 2008'de ne oldu? Türkiye Euro 2008'de kaçıncı oldu ve başarısı nedir? Euro 2008 Türkiye kadrosu nasıldı?

Euro 2008 Türkiye'nin kadrosunda kimler vardı? Euro 2008'de ne oldu? Euro 2008 milli takımımız kaçıncı oldu? Detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Euro 2008 şampiyonu kim oldu? Detaylar...

EURO 2008 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI HAKKINDA BİLGİLER

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası veya diğer kullanımıyla UEFA Euro 2008, sadece UEFA üyesi ülkelerin millî takımlarının katılabildiği Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 13. turnuvası. Avusturya ve İsviçre'nin ev sahipliğinde, 7 - 29 Haziran 2008 tarihleri arasında düzenlenen turnuvayı, finalde Almanya'yı 1-0 yenen İspanya şampiyon olarak tamamladı. Şampiyona kapsamında oynadığı tüm maçlardan galip ayrılan İspanya, 1984'te Fransa, 1996'da ise Almanya'nın ardından tüm maçları kazanan üçüncü takım oldu. İspanya, bu başarısı ile ilk kez 1964'te kazanmış olduğu kupayı, 44 yıl aradan sonra yeniden elde etti.

Euro 2008, turnuva tarihinde ikinci kez, iki ülke tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen bir organizasyon oldu. Diğeri ise 2000 yılında Belçika ile Hollanda ortaklığında düzenlenen turnuvaydı. Turnuvaya katılan 16 takım, dörder takımdan oluşan 4 grupta mücadele etti. Ev sahipleri Avusturya ve İsviçre turnuvaya eleme maçları oynamadan katıldı. Bu Avusturya'nın turnuva tarihindeki ilk katılımıydı. Diğer 14 takım ise, 16 Ağustos 2006'da 21 Kasım 2007'ye kadar süren elemelerde yer aldı. Son turnuvanın şampiyonu Yunanistan ise oynadığı üç maçtan da mağlubiyetle ayrılarak takımlar arasındaki en kötü performansı sergiledi. Avusturya ve Polonya, tarihlerinde ilk kez bir Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldı. Şampiyonayı kazanan takım olan İspanya, 2009 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Avrupa'yı temsil etti.

EURO 2008'DE TÜRKİYE KAÇINCI OLDU?

Milli takımımız Euro 2008'de yarı finalde Almanya'ya 3-2 kaybetmiştir. Turnuvayı ilk 4 takım içerisinde bitirmeyi başarmıştır. Normalde FIFA Dünya Kupası'nda 3. lük maçı oynanıyor. Fakat Avrupa Futbol şampiyonasında 3. lük ve 4. lük maçları oynanmamaktadır. Lakin Türkiye bu turnuvayı 3. bitirdi olarak değerlendiriliyor. Çünkü yarı finalde 1 farkla yenilmiştir. Diğer taraftan Rusya 3 farkla yenilmiştir. Bu bakımdan ülkemiz Euro 2008 turnuvası için 3. oldu desek yanlış sayılmaz.

EURO 2008 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Finalde İspanya, Almanya'yı 1-0 yenmişti ve kupanın sahibi olmuştu.

EURO 2008 TÜRKİYE'NİN GRUBUNDA NE OLMUŞTU?

Portekiz turnuvadaki ilk maçını Türkiye karşısında oynadı. Bu maç 2-0 Portekiz üstünlüğüyle sonlandı. Sonraki maçını Çek Cumhuriyeti ile oynadı. Bu maçta da Çek Cumhuriyeti'ni 1-3 mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Gruptaki son maçını İsviçre'yle oynayan Portekiz, bu maçta diğer 2 maçında olduğu gibi üstünlük sağlayamadı; maç 2-0 İsviçre galibiyetiyle son buldu.

İlk maçında Portekiz'e 2-0 yenilen Türkiye, İsviçre'yle oynadığı maçta 1-0 mağlupken, Semih ve Arda'nın golleriyle 2-1 galip duruma geldi. Gruptan çıkış maçı olarak adlandırılan maçta Çek Cumhuriyeti ile karşılaşan Türkiye, Koller ve Plašil'in gollerinin ardından 2-0 mağlup duruma düştü. Ancak maçın son 15 dakikasında oynadığı futbolla Çek Cumhuriyeti'ni devirdi. Türkiye'nin kurtuluş gollerini 75. dakikada Arda, 87. dakikada Petr Cech'in elinden kaçırdığı topu iyi değerlendiren Nihat attı. Nihat 2 dakika sonra, 89. dakikada Hamit'in pasıyla defansı boş yakaladı ve bunu gol olarak değerlendirdi. Bu maçla Türkiye çeyrek finale çıkmaya hak kazandı.

Çek Cumhuriyeti turnuvaya 1-0 İsviçre galibiyetiyle başladı. İkinci maçında Portekiz'le karşılaşan Çek Cumhuriyeti, Deco'nun 8. dakikada attığı gole, Sionko ile 17. dakikada karşılık verdi. Ancak 63. dakikada Portekizli Cristiano Ronaldo ve 90+1. dakikada Quaresma'nın attığı gollerle turnuvadaki ilk yenilgisini bu maçta aldı. Bir sonraki maçta Türkiye ile karşılaşan Çek Cumhuriyeti, 2-0 galipken 3-2 geriye düştü. Maçın böyle bitmesiyle Çek Cumhuriyeti gruplarda elendi.

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahiplerinden birisi olan İsviçre turnuvaya Çek Cumhuriyeti yenilgisiyle kötü bir başlangıç yaptı. Bu maçta Sverkoš'un 71. dakikada attığı golle 1-0 yenildi. 2. karşılaşması Türkiye ile oldu. Bu maçta ilk yarıda Eren'in yaptığı ortada Hakan'ın vuruşuyla 1-0'lık üstünlük yakalayan İsviçre, İkinci yarıda Semih ve Arda'nın golleriyle 2-1 mağlup duruma düştü. Maç 2-1 sonlandı ve İsviçre, A Grubu'ndan elendi. Portekiz ile prestij maçına çıkan İsviçre, Hakan Yakın'ın 71. dakikadaki golüyle 1-0, 83. dakikada ise penaltıdan yine Hakan Yakın'ın attığı golle 2-0 galip duruma geldi. Maç sonucu İsviçre'nin lehine oldu.

EURO 2008 TÜRKİYE'NİN KADROSU NASILDI?

KALECİLER:

Volkan Demirel

Rüştü Reçber

Tolga Zengin

SAVUNMA OYUNCULARI:

Sabri Sarioğlu

Gökhan Zan

Emre Aşik

Servet Çetin

Hakan Kadir Balta

Uğur Boral

Emre Güngör

ORTA SAHA OYUNCULARI:

Mehmet Aurelio

Mehmet Topal

Emre Belözoğlu

Tümer Metin

Hamit Altintop

Ayhan Akman

Arda Turan

Tuncay Şanli

Kazim Kazim

HÜCUM OYUNCULARI: