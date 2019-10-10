Slovenya Başbakanı Sarec Kuzey Makedonya'da

10.10.2019 22:29

Slovenya Başbakanı Marjan Sarec, olası mülteci akınına ilişkin "Her zaman dikkatli olmamız, her zaman Türkiye ile diyalog kurmamız gerektiğinin farkında olmak önemlidir." dedi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki temasları kapsamında Makedon mevkidaşı Zoran Zaev ile bir araya gelen Sarec, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sarec, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin pratikte de kanıtlandığını söyledi.

Slovenya ile Kuzey Makedonya arasındaki güvenlik alanındaki iş birliği hakkında konuşan Sarec, "Slovenya'nın Ocak 2020'de fonksiyonel hale gelecek savunma danışmanlığını Kuzey Makedonya'da açacak olmasından mutluluk duyuyorum. Hedefimiz sizin hedefinizle aynı. Güvenliğiniz, bizim de güvenliğimiz." diye konuştu.

Türkiye'nin göçmen ve mültecilere olası kapıları açma durumu olması halinde yeni bir mülteci krizi hakkındaki soru üzerine Sarec, bu doğrultudaki doğru yolun diplomasi olduğunu kaydetti.

Bu yönde tüm araçların kullanılması gerektiğini de anlatan Sarec, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her zaman dikkatli olmamız, her zaman Türkiye ile diyalog kurmamız gerektiğinin farkında olmak önemlidir. Her diyalog, her ne kadar bazen düşük seviyede de olsa, hiç diyalog olmamasından daha iyidir. Gelecekte de göçmen sorununu etkili bir şekilde çözecek çözümler bulacağımıza eminim."

Göçmen sorununa Avrupa Birliği (AB) olarak toplu bir çözüm bulunması gerektiğine dikkati çeken Sarec, üye ülkelerin şimdiye kadar bu sorunu 'herkes kendi yöntemiyle" çözdüğünü hatırlattı.

"Ortaya çıkan bazı hoşnutsuzluklara çözüm bulacağız"

Zaev ise, Slovenya'nın ülkesinin NATO'ya katılım protokolünü meclisinde onaylayan ikinci ülke olduğunu hatırlatarak, Slovenya'nın Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğinin güçlü destekçisi olduğunu belirtti.

AB'nin kendileri açısından önemine değinen Zaev, "Geleceğimiz Avrupa Birliğindedir ve bu yolda Slovenya'nın tecrübelerinden çokça öğreniyoruz. Slovenya bizim büyük bir dostumuz, destekçimiz ve ekonomik stratejik ortağımız." ifadelerini kullandı.

Zaev de, göçmen sorununun diyalog ile çözüleceği inancını paylaştı.

Beklentilerinin diyalog, görüşmeler ve diplomasinin çözüm bulması olduğunu ifade eden Zaev, "Çözüm bulunacağına inanıyorum. Bu konuyla ilgili bir şeyler olduğunu bir yerlerde okudum. İnanıyorum ki Avrupa da, biz de, bazen ortaya çıkan bazı hoşnutsuzluklara çözüm bulacağız." dedi.

Sloven başbakan ziyareti kapsamında Meclis Başkanı Talat Caferi ile de görüştü, Makedon mevkidaşı ile ülkenin güneydoğusundaki Yunanistan sınırında devriye görevi yapan Sloven polislerini ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA