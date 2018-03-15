Slovakya Başbakanı Fico İstifa Etti

Slovakya Başbakanı Fico, aralarında iktidar partisine bağlı kişiler olmak üzere, ülkede önde gelen kişilerin karıştığı yolsuzluk ve sahtekarlık iddialarını içeren haberler yapan gazeteci Kuciak'ın vurularak öldürülmesinin ardından istifa etti.

Slovakya Başbakanı Fico İstifa Etti

Slovakya Başbakanı Fico, aralarında iktidar partisine bağlı kişiler olmak üzere, ülkede önde gelen kişilerin karıştığı yolsuzluk ve sahtekarlık iddialarını içeren haberler yapan gazeteci Kuciak'ın vurularak öldürülmesinin ardından istifa etti.

Kaynak: Dunya.com

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