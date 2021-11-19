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Sivasspor yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak

AA / Serhat Zafer - Haberler | Spor
Sivasspor yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 13 puan ile 15'nci sırada bulunan Sivasspor, 18 puanlı rakibi Medipol Başakşehir karşısında galibiyet arayacak.

Sivas temsilcisinde bu karşılaşma öncesinde Aaron Appindangoye, Jorge Felix ve Koray Altınay'ın sakatlığı bulunurken, Uğur Çiftçi ve Mustapha Yatabare ise kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

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AA / Serhat Zafer - Spor Haberleri

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