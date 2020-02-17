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Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan hakem tepkisi (1)

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'de yaşandığını öne sürdüğü bazı hataların kendisini futboldan soğuttuğunu söyledi.

17.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:59
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan hakem tepkisi (1)

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı , Süper Lig'de yaşandığını öne sürdüğü bazı hataların kendisini futboldan soğuttuğunu söyledi. Otyakmaz, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısıyla birlikte hakem hatalarının kaldığı yerden tekrar devam ettiğini savundu. (1)

Kaynak: AA

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: Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan hakem tepkisi (1)
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