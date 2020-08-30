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Sivasspor Kerem Atagan Kesgin'i kadrosuna kattı

DG Sivasspor, genç futbolcu Kerem Atagan Kesgin'i renklerine bağladı.

Sivasspor Kerem Atagan Kesgin'i kadrosuna kattı
30.08.2020 20:36 | Son Güncelleme: 30.08.2020 20:40

DG Sivasspor, genç futbolcu Kerem Atagan Kesgin'i renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 5. transferini gerçekleştirdi. Yiğidolar, geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Kerem Atagan Kesgin ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Ümit Milli Takım'ın4 Eylül 2020 Cuma günü Andorra U21 Milli Takımı ile İstanbul'da oynayacağı U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosuna çağrılan Kerem, imzanın ardından Bolu kampından ayrılarak İstanbul'a gitti.

5 Kasım 2000'de Tokat'ta dünyaya gelen Kerem, futbola Bucaspor alt yapısında başladı. 2018 yılında Göztepe'ye transfer oldu.

Sivasspor daha önce; Jorge Felix, Max Gradel, Casimir Ninga ve Robin Yalçın'ı renklerine bağlamıştı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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