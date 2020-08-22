Sivasspor'da Felix'e sürpriz doğum günü kutlaması
Sivasspor'un yeni transferi Jorge Felix'in doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.
22.08.2020 20:01 | Son Güncelleme: 22.08.2020 20:43
Sivasspor'un yeni transferi Jorge Felix'in doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.
Sivasspor'un Bolu Gerede'de yeni sezon öncesi kamp yaptığı otelde futbolcu Jorge Felix için sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Felix, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriğini kabul etti. - SİVAS
Kaynak: İHA