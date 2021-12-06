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Sivasspor, Alanya'da ilk kez güldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor, Alanya'da ilk kez güldü

Spor Toto Süper Lig'de 16 sezondur mücadele eden Sivasspor, bu hafta Alanyaspor'u 1-0 yenerek turuncu-yeşilli ekibe karşı Alanya'da ilk kez kazandı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Spor Toto Süper Lig'de 16 sezondur mücadele eden Sivasspor, bu hafta Alanyaspor'u 1-0 yenerek turuncu-yeşilli ekibe karşı Alanya'da ilk kez kazandı.

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Kerem Atakan Kesgin'in ayağından bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup eden Yiğidolar, Alanya'da ilk defa galibiyetle tanışmış oldu.

İki takım arasında ligde geride kalan 8 maçta Sivasspor, 2 kez sahasında rakibini yenerken, Alanya temsilcisi de 3 defa kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sonuçlanmıştı.

Alanyaspor ile Sivasspor arasında Alanya'da oynanan maçlar ise şu şekilde:

2017-2018 sezonu

Alanyaspor - Sivasspor: 1-1

2018-2019 sezonu

Alanyaspor - Sivasspor: 2-0

2019-2020 sezonu

Alanyaspor - Sivasspor: 1-1

2020-2021 sezonu

Alanyaspor - Sivasspor: 3-1

2021-2022 sezonu

Alanyaspor - Sivasspor: 0-1 - SİVAS

Sivasspor, Alanya'da ilk kez güldü

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