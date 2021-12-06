Sivasspor, Alanya'da ilk kez güldü
Spor Toto Süper Lig'de 16 sezondur mücadele eden Sivasspor, bu hafta Alanyaspor'u 1-0 yenerek turuncu-yeşilli ekibe karşı Alanya'da ilk kez kazandı.
ALANYA, ANTALYA (İHA) - Spor Toto Süper Lig'de 16 sezondur mücadele eden Sivasspor, bu hafta Alanyaspor'u 1-0 yenerek turuncu-yeşilli ekibe karşı Alanya'da ilk kez kazandı.
DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Kerem Atakan Kesgin'in ayağından bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup eden Yiğidolar, Alanya'da ilk defa galibiyetle tanışmış oldu.
İki takım arasında ligde geride kalan 8 maçta Sivasspor, 2 kez sahasında rakibini yenerken, Alanya temsilcisi de 3 defa kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sonuçlanmıştı.
Alanyaspor ile Sivasspor arasında Alanya'da oynanan maçlar ise şu şekilde:
2017-2018 sezonu
Alanyaspor - Sivasspor: 1-1
2018-2019 sezonu
Alanyaspor - Sivasspor: 2-0
2019-2020 sezonu
Alanyaspor - Sivasspor: 1-1
2020-2021 sezonu
Alanyaspor - Sivasspor: 3-1
2021-2022 sezonu
Alanyaspor - Sivasspor: 0-1 - SİVAS
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri