Sivasspor 5 maçtır galibiyete hasret - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor 5 maçtır galibiyete hasret

AA / Serhat Zafer - Haberler | Spor
Sivasspor 5 maçtır galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında GZT Giresunspor ile sahasında golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında GZT Giresunspor ile sahasında golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.

Ligde son olarak 7. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü sahasında 4-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, sonraki 5 maçta 3 puan sevinci yaşayamadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 8. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olurken, 9. haftada sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2, 10. haftada Adana Demirspor iç sahada ile 1-1, 11. haftada da Altay ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Ligde dün de sahasında GZT Giresunspor ile golsüz berabere kalan Sivas ekibinin galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Sivasspor ligde 7'nci beraberliğini aldı

Ligin en çok berabere kalan takımı unvanını koruyan Sivasspor'un beraberlik sayısı 7'ye yükseldi.

Sivas temsilcisi 12'nci haftası geride kalan ligde 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 7 beraberlikle 13 puan topladı.

Bu periyotta 15 kez rakip fileleri sarsan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

AA / Serhat Zafer - Spor Haberleri
Dev maça damga vuran pozisyon için ne dediler? İşte eski hakemlerin penaltı yorumu

Dev maça damga vuran pozisyon için ne dediler? İşte eski hakemlerin penaltı yorumu

 Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Beşiktaş camiası ayaklandı: Organize bir ekip var

Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Beşiktaş camiası ayaklandı: Organize bir ekip var

 Galibiyet hasretleri sürüyor! Sivasspor, sahasında Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı

Galibiyet hasretleri sürüyor! Sivasspor, sahasında Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title