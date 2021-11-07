Sivasspor 5 maçtır galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında GZT Giresunspor ile sahasında golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.

Ligde son olarak 7. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü sahasında 4-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, sonraki 5 maçta 3 puan sevinci yaşayamadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 8. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olurken, 9. haftada sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2, 10. haftada Adana Demirspor iç sahada ile 1-1, 11. haftada da Altay ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Ligde dün de sahasında GZT Giresunspor ile golsüz berabere kalan Sivas ekibinin galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Sivasspor ligde 7'nci beraberliğini aldı

Ligin en çok berabere kalan takımı unvanını koruyan Sivasspor'un beraberlik sayısı 7'ye yükseldi.

Sivas temsilcisi 12'nci haftası geride kalan ligde 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 7 beraberlikle 13 puan topladı.

Bu periyotta 15 kez rakip fileleri sarsan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

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