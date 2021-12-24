Sivas Valisi Ayhan yetiştiriciler birliğinin süt toplama merkezini ziyaret etti - Haberler
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Sivas Valisi Ayhan yetiştiriciler birliğinin süt toplama merkezini ziyaret etti

Sivas Valisi Ayhan yetiştiriciler birliğinin süt toplama merkezini ziyaret etti
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas Valisi Salih Ayhan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Süt Toplama Merkezi'nde yetiştiricilerle bir araya geldi.

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Süt Toplama Merkezi'nde yetiştiricilerle bir araya geldi.

Ayhan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından verilen yüzde 60 hibe ile alınan 5 kamyonet ve 10 süt soğutma tankının hayırlı olmasını diledi.

TKDK'nin çalışmalarını, verdiği destekleri sahada görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ayhan, "Yaklaşık 7 milyon liralık bir destekle alınan araçlar ve ekipmanlar Sivas'a büyük değer katacak." dedi.

Vali Ayhan ve programa katılanlara helva ikram edildi.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Çongar, "Üreticilerin helvasını yiyecekken, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde dolar ve avronun helvasını yiyoruz. Herkese afiyet olsun." diyerek espri yaptı.

Vali Salih Ayhan da "Kadir Bey'in güzel bir esprisi oldu, espri değil, bana göre gerçek bir durumu ifade etti. Bir hafta öncesine kadar çiftçilerimiz, üreticilerimiz çok kaygılılardı. Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir hamlesiyle ekonomik anlamda ciddi bir rahatlama oldu. Bu yüzden başkanımız diyor ki 'üreticilerin helvasını yiyecekken şimdi doların ve avronun helvasını yiyoruz.' Afiyet olsun, çok da lezzetli olmuş. Dolar ve avronun helvasını yemek gerçekten çok lezzetli. İnşallah daha da yiyeceğiz Allah'ın izniyle. Döviz hareketliliğindeki gelişme heyecanımızı, ümidimizi daha da artırdı." ifadelerini kullandı.

Sivas Valisi Ayhan yetiştiriciler birliğinin süt toplama merkezini ziyaret etti

Sivas Valisi Ayhan yetiştiriciler birliğinin süt toplama merkezini ziyaret etti

Sivas Valisi Ayhan yetiştiriciler birliğinin süt toplama merkezini ziyaret etti

Sivas Valisi Ayhan yetiştiriciler birliğinin süt toplama merkezini ziyaret etti

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AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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